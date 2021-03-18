Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!
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Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

18.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:42
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 4. bölümü ile ekrana gelecek Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! 18 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler Kanal D Şarkılar Bizi Söyler hangi gün? Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ GÜN?

Şarkılar Bizi Söyler her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 4. bölümü ile 18 Mart Perşembe ekranlarda.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları usta sanatçılar Tuğçe Tayfur, Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Taksim Trio ve Serdar Ortaç oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm geliyor.

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