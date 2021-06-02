Kanal D'nin yaz ekranında macera dolu program: Operasyon 41
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Kanal D'nin yaz ekranında macera dolu program: Operasyon 41

Kanal D'nin yaz ekranında macera dolu program: Operasyon 41
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek.

Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek.

Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41'de mücadele edecek.

Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.

Operasyon 41, çok yakında Kanal D'de başlıyor…

Kaynak: Hürriyet

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