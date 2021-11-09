Kanal D Neler Oluyor Hayatta canlı izle! Kanal D canlı izleme ekranı

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NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI

Neler Oluyor Hayatta? 9 Kasım günü canlı yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi ve gündeme ve insana dair her şey masaya yatırıldı.

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