Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

09.02.2021 18:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:22
Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Hekimoğlu bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 36. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu son bölüm full izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? merak ediliyor. Hekimoğlu 36. bölüm izle! Hekimoğlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 36. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu yeni bölüm 37. fragmanı!

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu'nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir'le anlaştı?Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de...

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