Kanal D Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 38. yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı!

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu bu akşam 20:00'da 38. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak! Hekimoğlu canlı olarak izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz. Kanal D Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu 38. yeni bölüm HD canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı!

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. Hekimoğlu dizisi bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında 38. bölümüyle yer alacak!

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KANAL D HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz. Poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir.

Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu'ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Bu sırada Zeynep de ölmek üzere olan evsiz bir kanser hastasıyla ilgilenmektedir.

Ağrılarını dindirmek için kendisine verilen ilaçları almayı reddeden yaşlı adam, acı içinde ölmeyi tercih etmiştir.Zeynep ise yaşlı adamı, bu süreci daha rahat atlatması ve ağrı kesicileri kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi? Zeynep, yaşlı adamı daha acısız bir ölüme ikna edebilecek mi? İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'na kızgınlıkları geçecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de....