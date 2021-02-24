Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 648. bölüm full izle!

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GELİNİM MUTFAKTA 648. BÖLÜM FRAGMANI

23 ŞUBAT SALI PUAN DURUMU

Aysun:23

Ayten:16

Zeynep:14

Esra:6

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