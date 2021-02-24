Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 648. bölüm full izle!
24.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:52
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24 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 648. bölüm full izle! Gelinim Mutfakta çeyreği kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA 648. BÖLÜM FRAGMANI
23 ŞUBAT SALI PUAN DURUMU
Aysun:23
Ayten:16
Zeynep:14
Esra:6