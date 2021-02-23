Kanal D Gelinim Mutfakta Canlı izle! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! 647. bölüm fragmanı izle!
23.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:55
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta Canlı izle! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! 647. bölüm fragmanı izle!
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta. Kanal D Gelinim Mutfakta Canlı izle! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! 647. bölüm fragmanı izle!
GELİNİM MUTFAKTA 647. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
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22 ŞUBAT PUAN DURUMU
Aysun: 23
Ayten: 16
Zeynep:14
Esra:6