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Kanal D Dijital'den bir yenilik daha...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kanal D Dijital'den bir yenilik daha...

Ekranda Moda ayrıca, gerek Kanal D dizileri gerekse programlarında yer alan tüm ürünleri kapsadığı için bir "ilk" olma özelliği de taşıyor.

Ekranda Moda ayrıca, gerek Kanal D dizileri gerekse programlarında yer alan tüm ürünleri kapsadığı için bir "ilk" olma özelliği de taşıyor.

"Ekranda Moda " özelliği ile izleyiciler, sadece sevdikleri içerikleri izlemekle kalmayıp, dizi ya da programlardaki oyuncuların giydikleri veya kullandıkları ürünleri Kanal D web sitesi, sosyal medya kanalları ve Ekranda Moda mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla inceleyip satın alabiliyor.

Etiketli ürünlere, kanald.com.tr/ dizi kategorisi altında isteğe bağlı izleme yaparken Video Player'da "Ekranda Moda" özelliğini açarak erişebiliyor. Aynı zamanda sosyal medya kanalları ve "Ekranda Moda" mobil uygulaması üzerinden de hızlı erişim sağlayarak, kolaylıkla satın alabiliyor.

Elbiseden kahve fincanına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunan ve oluşturulan koleksiyonlarla sevilen tarzları bir araya getiren Ekranda Moda, kullanıcı dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor.

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