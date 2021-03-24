Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!
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Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!

24.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:19
Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!

23. bölümü ile ekrana gelecek Sadakatsiz ne zaman? Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz oyuncnuları!

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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