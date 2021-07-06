Kanal D canlı yayın! 6 Temmuz Kanal D yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!