Kanal D canlı yayın! 6 Temmuz Kanal D yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
6 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00Sihirli Annem
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
13:00Magazin D Yaz
14:00Yalan Dünya
16:15Aşk-ı Memnu
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Baht Oyunu