Kanal D canlı izle! 5 Mayıs Kanal D yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 5 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
5 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
04:45 Arda'nın Ramazan MutfağıLife Style
05:20 Güllerin Savaşı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Döküm
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan MutfağıLife
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 SadakatsizDram
23:45 Camdaki Kız