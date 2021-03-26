Kanal D canlı izle! 26 Mart Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm izle! Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle!

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Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Giray, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Bu haber ekibi şoke eder. Özellikle Selin çok öfkelenir. Giray, çıkar çıkmaz Selin'i telefonla taciz etmeye başlar. Selin, bu tacizlere çok kulak asmaz; fakat, iş giderek ciddileşmeye başlar. Giray, Halis'ten ele geçirdiği telsizle sürekli olarak Selin'i takip eder. Gittiği olay yerlerinde onu rahatsız etmeyi başarır. Selin'in en son gittiği olay yerinde o da bulunmaktadır. Selin onu fark eder ve peşine düşer. Ekip onun olmadığını geç fark eder ve iş işten geçmiş olur. Giray, bir sokakta pusu kurduğu Selin'i yakalayarak iğneyle bayıltır. Baygın Selin'i arabasına koyar.