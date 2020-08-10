Kanal çalışmasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı
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Kanal çalışmasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

KİLİS'te, kanala su borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Hüseyin Demirkıran (50), ağır yaralandı.

Kanal çalışmasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı
10.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:56

KİLİS'te, kanala su borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Hüseyin Demirkıran (50), ağır yaralandı. 

Olay öğleden sonra, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. İçme suyu hattı yenileme çalışması için 1,5 metre derinliğindeki kanala girerek su borusu döşeyen Hüseyin Demirkıran, meydana gelen göçükle toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu toprak altından çıkarılan işçi, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirkıran'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA

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