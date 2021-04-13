Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
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Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek adına faaliyete geçirilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binasını yerinde inceledi.

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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek adına faaliyete geçirilen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binasını yerinde inceledi. Yaşanılabilecek olumsuzluklara daha hızlı ve sağlıklı müdahale etmeyi amaçladıklarını ifade eden Genel Müdür Aslay, hedeflerinin her zaman hizmet odaklı çalışmalar olduğunu belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanal arıza ekiplerinin yeni Hizmet Binasını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılan inceleme ziyaretine MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahadır Belek, Şube Müdürleri ve Kanal ekipleri yer aldı.

7/24 Kesintisiz hizmet verilecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün büyük destekleri ile yeni ek hizmet binasını faaliyete soktuklarını belirten Genel Müdür Burak Aslay, "Kanalizasyon dairemize bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi ve ekipmanlarımızın korunması adına ihtiyaç duyduğu yeni alanında faaliyete geçti. Hayırlısı ile ekiplerimiz 7/24 kesintisiz bir hizmet sunacak. Herkesin de takdir ettiği gibi Kanalizasyon dairemiz bizler için çok önemli olduğu gibi Manisa içinde bir o kadar önemli. Şehrin damarlarının tıkanmamasını önleyen bir dairemiz. Gece gündüz, yağmur çamur ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı ile artık yeni ek hizmet binamızda hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Yeni hizmet binamızda tam kapasiteli çalışacağız"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Kanalizasyon dairesi Başkanlığına kazandırılan kanal ekiplerimizin yeni hizmet binası için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Düzenli ve güzel bir çalışma ortamında arkadaşlarımız ile birlikte ele ele daha verimli bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz. Tam kapasiteli kullanacağımız yeni binamızda personelimizin rahatlığı ve ekipmanlarımızın korunması bizler için çok önemliydi. Hayırlısı ile artık yeni yerimizde faaliyete geçtik" diye konuştu. - MANİSA

Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi
Kanal arıza ekiplerinin yeni hizmet binası faaliyete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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