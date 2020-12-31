Kanal 7 yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün Kanal 7'de hangi programlar var? Kanal 7 yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki Kanal 7'de hangi program var? İşte Kanal 7'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 Kanal 7 yayın akışı!

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 Kanal 7 yılbaşı programı.

KANAL 7 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe günü Kanal 7'de yılbaşı özel programı bulunmuyor.

KANAL 7 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kanal 7'de 31 Aralık Perşembe yani bugün yılbaşı özel olarak bir program yer almıyor. Fakat saat 19:00 'da Emanet dizisi ve saat 21:15 'de Bir Garip Aşk dizisi ekrana gelecek. 23:20'de ise Ah Kalbim dizisi yayınlanacak.

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