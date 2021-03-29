Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?
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Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

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Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

Kanal 7 ekranlarının yayınlanan ve 3 sezondur devam eden Yemin dizisi Reyhan'ın ölümünden sonra toparlanamayan Emir'in zorlu yaşam savaşı Yemin ile ekrandaki yerini alıyor. Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kanal 7 Yemin 325. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 324. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

KANAL 7 YEMİN NE ZAMAN?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 19:00'da Yemin ile Kanal 7'de. 325. bölümü ile Yemin 3 Nisan'da ekranlarda.

YEMİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

Dilek Ulusan
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