Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman?
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Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman?

23.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:23
Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim son bölüm izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman?

Kanal 7 ekranlarının sevilen romantik türdeki dizisi Kanal 7 Yaralı Kalbimyeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman?

YARALI KALBİM NE ZAMAN?

Aşkın imkansızlık ve yalanlarla girdiği sınav Yaralı Kalbim ile hafta içi 11:50, hafta sonu 13:00'te Kanal 7'de.

YARALI KALBİM SON BÖLÜM ÖZETİ

ANY MANN İLE KONUŞACAK MI?

Yaralı Kalbim'de bu akşam Geet ve Mann arasındaki sorun çözülür. Arjun ise Any'i tehdit eder. Köşeye sıkışan Any ne yapacak?

46. Bölüm

Geet doktorla konuşur ve Mann'ın kendisinden neden uzak durduğunu anlar. Ona söylediği sözler yüzünden çok pişman olan Geet, kendisine kızar. Geet Mann ile konuşmaya karar verir. Mann'e her şeyi bildiğini söyleyen Geet, ondan özür diler. Mann ve Geet arasındaki buzlar çözülünce ikili rahat bir nefes alır. Öte yandan Arjun Naintara'nın intikamını almak için Any'i kullanır. Arjun Any'yi arar ve Mann ile konuşması için tehdit eder. Köşeye sıkışan Any ne yapacak?

YARALI KALBİM OYUNCULARI

Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar, Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal,

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