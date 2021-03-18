Kanal 7 canlı izle! Yaralı Kalbim saat kaçta başlıyor? Yarılı Kalbim son bölüm tek parça izle!

42. bölümü ile 18 Mart tarihinde ekrana gelen Kanal 7 canlı izle! Yaralı Kalbim saat kaçta başlıyor? Yarılı Kalbim son bölüm tek parça izle!

YARALI KALBİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Mann ve Geet'in düğün törenleri başlar. Mann ile evleneceği için sabırsızlanan Geet çok mutludur. Geet Mann ile buluştuğunda onun durgun olduğunu görünce sebebini merak eder ve onu üzen sorunu öğrenmek için büyükanneyle konuşur. Aradığı cevaba ulaşamayan Geet, Mann'ın karşısına çıkar ve gerçekleri söylemesini ister. Mann bir anda gözyaşlarına boğulur ve Geet'in hayatını kurtarmak için bebekten vazgeçtiği için vicdan azabı çektiğini söyler. Doktorların hem bebeği hem kendisini kurtardığı için artık üzülmemesi gerektiğini söyleyen Geet onu teselli eder. Mann kendini affedebilecek mi?

YARALI KALBİN NE ZAMAN?

Aşkın imkansızlık ve yalanlarla girdiği sınav Yaralı Kalbim ile hafta içi 11:50, hafta sonu 213'te Kanal 7'de…