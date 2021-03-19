Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 363. bölüm fragmanı izle!
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Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 363. bölüm fragmanı izle!

19.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:44
Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 363. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Masum 363 20 Mart Cumartesi 363. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 363. bölüm fragmanı izle!

Kanal 7 kanalında birbirinden farklı diziler seyirci ile buluşuyor. Peki, Masum 363 20 Mart Cumartesi 363. bölüm fragmanı izle! Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Masum 363. bölüm fragmanı izle!

KANAL 7 MASUM 363. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gopi ailesi bayram için Gora'nın evine gider. Gopi Gora'yı herkesin içinde küçük düşürmeyi başarır. Gora'nın düştüğü durumu tersine çevirmek isteyen Mira Kokila'yı aşağılamaya başlar. Gopi onun sözlerine daha fazla dayanamaz ve Mira'ya tokat atar. Mira'nın yüzünde sivri sinek olduğu için vurduğunu söyleyen Gopi Kokila'dan destek alır. Kokila Gora'ya yaptıklarının cezasını ödeteceğini söyler. Öte yandan Sona ise evde kimsenin olmamasından yararlanıp Modi ailesinin altınlarını çalar. Kokila altınları Sona'nın çaldığını anlayacak mı?7

MASUM NE ZAMAN?

Masumiyetin hırsla harmanlandığı Masum hafta içi 15:20, hafta sonu ise 16:00'da Kanal 7 ekranlarında…

KANAL 7 MASUM KONUSU

Birbirlerinden tamamen zıt olan iki kuzen Gopi ve Rashi'nin hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine ahissettirecek. Gopi'nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi çok akıllı ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi'nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi'yi gelini olarak seçer. Aham, Gopi'nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. Gopi ile başlayan bu serüven Rashi için de bambaşka sürprizlere gebedir.

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