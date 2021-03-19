Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Emanet 140. bölüm full tek parça izle! Emanet 141. bölüm fragmanı izle!
19.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:28
Hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Emanet 140. bölüm full tek parça izle! Emanet 141. bölüm fragmanı izle!
140. bölümü ile 19 Mar tarihinde ekrana gelen Kanal 7 Emanet 140. bölüm full tek parça izle! Emanet 141. bölüm fragmanı izle!
KANAL 7 EMANET 140. BÖLÜM ÖZETİ
Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.
Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.