Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Emanet 140. bölüm full tek parça izle! Emanet 141. bölüm fragmanı izle!

140. bölümü ile 19 Mar tarihinde ekrana gelen Kanal 7 Emanet 140. bölüm full tek parça izle! Emanet 141. bölüm fragmanı izle!

KANAL 7 EMANET 140. BÖLÜM ÖZETİ

Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET 141. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!