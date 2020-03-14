Kanal 43'e canlı yayın aracı Kütahya'ya ilkleri yaşatan Kanal 43, bir ilke daha imza attı.

Kütahya'ya ilkleri yaşatan Kanal 43, bir ilke daha imza attı. Kütahya'nın yanı sıra bölge haberleriyle de büyük bir izlenme potansiyeline sahip olan Kanal 43 televizyonu, Kütahyalılara bir ilki daha yaşattı. Büyük bir yatırım yaparak son teknoloji ile donatılmış canlı yayın aracı satın alan Kanal 43, yayın kapasitesini geliştirerek bölgesel ve ulusal alanda iddiasını ortaya koydu.



Benzerleri büyük kanallarda bulunan canlı yayın aracıyla Türkiye'nin herhangi bir köşesinden canlı yayın yapma imkanına kavuşan Kanal 43, çalışmalarına başladı.



Kütahya'nın ilk yerel televizyonu, uydu yayınına başlayarak bir ilki daha gerçekleştirmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA