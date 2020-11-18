Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu

18.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:05

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu Saçma ile yaralanan Doğan'ı bulan hayvan sever avcılara tepki gösterdi Erzurum'un Oltu ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan kızıl Doğan tedavi edilmek üzere Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu

Saçma ile yaralanan Doğan'ı bulan hayvan sever avcılara tepki gösterdi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan kızıl Doğan tedavi edilmek üzere Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Oltu Şehitler Mahallesi Narman yolu üzerinde Tuncay Vural'a ait ahırın önüne gelen kanadından yaralı Kızıl Doğan'a 15 yaşındaki yüreği güzel Mehmet Akif Vural sahip çıktı.

Mehmet Akif Vural, akşam saatlerinde ahırı kontrol için gittiğinde ahırın önünde uçamayan Kızıl Doğanı görüp sonra doğanı alıp babasının çay kahvesine getirerek Milli parklar görevlilerine haber verdiler. Gece çay kahvesinde elleriyle et yediren Tuncay Vural ve Oğlu sabah Milli Parklar görevlisine yaralı kartalı teslim ettiler.

Mehmet Akif Vural, "Çiftliğe gittiğimde yaralı kızıl kartalı gördüm aldım getirdim veterinere götürüp tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacağız" dedi.

Tuncay Vural ise "Oğlum yaralı kartalı bulup getirdi. Buraya kartalı avcılar yaralamışlar yetkililere bildirdik, yarın sabahta milli parklardaki görevlilere teslim edeceğiz. Hayvan sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salacağız" dedi.

Kanadından saçma ile yaralanan kartalı avcılar tarafından yaralandığını iddia eden Vural, avcılara çağrıda bulunarak, "Lütfen avcılar dikkat edin doğadaki hayvanlarımızı koruyalım hepinizden rica ediyorum attığınız mermilere dikkat edin ve doğamızı kirletmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım bu güzel hayvanların sonunu getirmeyelim" diye konuştu.

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu
Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu
Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu
Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

İlgili Haberler

Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Yaralı kızıl doğan insanlara sığındı
Yaralı kartal ve kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı kartal ve kızıl şahin tedavi altına alındı
Son dakika haberleri | Erdoğan: Kanada ambargo uyguladı, ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık
Son dakika haberleri | Erdoğan: Kanada ambargo uyguladı, ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Karayel Demet Akalın Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Sergio Perez Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:08:41. #1.14#
title