Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu

Kanadı yaralı Kızıl Doğan dostları oldu Saçma ile yaralanan Doğan'ı bulan hayvan sever avcılara tepki gösterdi Erzurum'un Oltu ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan kızıl Doğan tedavi edilmek üzere Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.