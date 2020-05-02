Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı

Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı
02.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:35

Adana'da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Adana'da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Kentte uçurtma uçurtmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar bu yasağı dinlemiyor. Seyhan İlçesi'ne bağlı Atatürk Caddesi'nde bir güvercin ağaçtaki uçurtma ipine takıldı. O sırada bölgede uygulama yapan polisler, güvercinin çırpınmasını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle çıkarak ipi kesip güvercini kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen güvercin daha sonra uçarak uzaklaştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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