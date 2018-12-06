Kanadı Kırılan Kuşa Platin Takıldı

Tunceli'de sağ kanadında kırık tespit edilen koruma altındaki balaban kuşuna cerrahi yöntemle platin takıldı.

Kent merkezine bağlı Böğürtlen köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü kıyısında yaralı kuşu gören bir vatandaş, durumu Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e bildirdi.

Vali Sonel'in talimatlarıyla Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Sancar Çelik, yaralı kuşu bölgeden alarak bakım merkezine götürdü.

Merkezde yapılan kontrollerde sağ kanadındaki kemiğin kırıldığı tespit edilen yaralı kuşa ameliyatla platin takıldı.

Veteriner hekim Sancar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balaban kuşunu yaralı halde bulduğunu söyledi.

Kuşun nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu ifade eden Çelik, "Kuşu gelen ihbar üzerine gidip aldık. Yaptığımız kontrollerde kanadında iki kırık tespit ettik ve ortopedi yöntemi kullandık." dedi.

"Platin takılan ilk kuş olacak"

Çelik, bu yöntemin daha önce birçok hayvanda uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yöntem kedi, köpek ve diğer birçok hayvanda yapıldı ancak daha önce kanatlı hayvanlarda kullanıldığına dair bir bulguya rastlamadık. Belki de bu yöntemin kullanıldığı ilk kuş olacak. Bu kuş aynı zamanda göçmen bir kuş. Büyük ihtimalle göç esnasında aldığı bir darbeyle yaralandı ve burada kaldı. Bunların sürüleri de çok kalabalık olmadığı için geride kalmış olabilir."

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Çelik, kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Evcil bir kuş türü olmadığı için beslenmesini elleriyle yaptıklarını aktaran Çelik, "Bu kuşlardaki en büyük problem stres faktörü. Bizde bu faktörden uzak tutup beslemeye çalışıyoruz. Bunun için de özel bir ortamda tutmamız gerekiyor. Tedavisini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına bırakacağız." ifadelerini kullandı.