Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
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Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | 3. Sayfa

Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı.

Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada

DENİZLİ - Denizli'de paramotor ile uçuş yapan Kemal Oturak, iniş yapacağı sırada zemine çakıldı. Kazada bacağı kırılan Oturak'ın zemine çakılma anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde meydana geldi. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve 'Beyaz Cennet' olarak bilinen Pamukkale travertenlerinde bir grup paraşüt ve paramotorlarla uçuş gerçekleştirdi. Saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, iniş için yere yaklaştı. O sırada kanadın kapanması sonucu Oturak, zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Oturak'ın bir bacağının kırıldığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Oturak, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda iniş hazırlığı yapan ve daireler çizen Oturak'ın bir anda yere çakıldığı ve yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor.

Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada
Kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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