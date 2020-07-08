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Kanadı ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı
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Kanadı ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

08.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:01

Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan güvercini görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile ipe takılan güvercine ulaştı.

Kanadına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, kuşa su verdi. Kuş daha sonra doğal ortamına salındı.

Kanadı ipe takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

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