Kanadı ipe takılan güvercin polisin dikkati sayesinde kurtarıldı

Adana'da, kanadı iki ağaç arasında gerili ipe takılan güvercin kurtarıldı.

Adana'da, kanadı iki ağaç arasında gerili ipe takılan güvercin kurtarıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, iki ağaç arasında gerili ipe bir güvercinin kanadından takıldığını fark etti.

Ekipler, ipten kurtulamayan güvercin için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini bölgeye çağırdı.

İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle uzandıkları ipten güvercini kurtardı.

Bu sırada, polis ekiplerinin uygulama noktasında tesadüfen durdurduğu bir veteriner hekim de güvercinin sağlık kontrolünü yaptı.

Herhangi sorunu olmadığı belirlenen güvercin salındı.

Kaynak: AA