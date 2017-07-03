Kanadalılar Yurt Dışında "Sağlık" Arıyor

Tıbbi bakım için başka ülkelere giden Kanadalı sayısının son 1 yılda yüzde 40 arttığı belirtildi.



Merkezi Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan Fraser Enstitüsü tarafından yapılan Leaving Canada for Medical Care (Tıbbi Bakım için Kanada'dan Ayrılma) adlı çalışmanın sonuçları açıklandı.



Çalışma hakkında bilgi veren araştırmacı Yanick Labrie, "Gittikçe daha fazla Kanadalı ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almak için ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkça hissediyor." ifadesini kullandı.



Labrie, 2016'da 63 bin 459 Kanadalının tıbbi bakım için yurt dışına gittiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 40'lık artış anlamına geldiğini belirtti.



Kanada'daki sağlık hizmeti bekleme sürelerinin uzun olduğunu, bu nedenle hastaların artan acıyla yaşam kalitesinin düştüğünü ifade eden Labrie, "Birçok Kanadalının tıbbi tedavi için yurt dışına seyahat etmesi şaşırtıcı değil." dedi.



Araştırmaya göre, sağlık sorunları için başka ülkelere gidenlerin bu yolu tercih etmesinin başında tedavi için uzun süre beklemek zorunda kalmaları geliyor.



Hastalar, bir uzman tarafından görüldükten sonra dört haftadan daha uzun süre bekleyerek ortalama 10,6 haftada tıbben gerekli tedaviyi alabiliyor.



Araştırma 9 bin 454 Kanadalının dış hastalıklar servisinin alanına giren sorunlar, 6 bin 426 vakanın ürolojik, 5 bin 95 vakanın kolonoskopi, gastroskopi ve anjiyografi gibi dahiliye sınıfı operasyonlar için, yaklaşık 4 bin kişinin ise oftalmoloji tedavisi için başka ülkelere sağlık hizmeti almaya gittiğini ortaya koydu.



Geriye kalan 38 binden fazla hasta ise genel sağlık sorunlarına çare aramak amacıyla yurt dışına çıktı.



Öte yandan Kanada'nın 10 eyaletinden 7'sinde ülke dışına giden hasta sayısında artış yaşandığı da çalışma sonuçlarına yansıdı.



Bu kategoride Ontario eyaleti 26 bin 513 hastayla ilk sırada yer alırken, onu 15 bin 372 hastayla British Columbia, 9 bin 67 hastayla Alberta, 4 bin 603 hastayla Quebec, 2 bin 438 hastayla Nova Scotia, 2 bin 52 hastayla Manitoba ve bin 888 hastayla Saskatchewan eyaleti izledi.