Kanadalılar, Kraliçe yerine seçilmiş devlet başkanı istiyor
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Kanadalılar, Kraliçe yerine seçilmiş devlet başkanı istiyor

03.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:24
Kanadalılar, Kraliçe yerine seçilmiş devlet başkanı istiyor

İngiliz Milletler Topluluğu'na üye ülke Kanada'da, halkın yarıya yakınının ülkeyi İngiltere Kraliçesi yerine seçilmiş bir devlet başkanının temsil etmesini istediği tespit edildi.

İngiliz Milletler Topluluğu'na üye ülke Kanada'da, halkın yarıya yakınının ülkeyi İngiltere Kraliçesi yerine seçilmiş bir devlet başkanının temsil etmesini istediği tespit edildi.

Kamuoyu araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ankete katılan Kanadalıların yüzde 45'i, Kraliçe yerine seçilmiş bir devlet başkanına sahip olmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Bu tercihin, Şubat 2020'de şirket tarafından yapılan benzer bir ankete kıyasla 13 puan artarak "tarihi düzeyde" olduğuna işaret edildi.

Katılımcıların yüzde 24'ü Kanada'nın bir monarşi olarak kalmasını istediklerini söylerken, yüzde 18'i "bunu hiçbir şekilde umursamadığını" ve yüzde 13'ü de kararsız olduğunu ifade etti.

Ankete katılan 35-54 yaş arası erkeklerde yüzde 51'e çıkan monarşi karşıtı görüş, ayrılıkçı fikirleri ile bilinen Quebec eyaleti sakinlerinde ise yüzde 57 ile en üst seviyeye ulaştı.

Katılımcıların yüzde 31'i de önümüzdeki 20 yıl içinde ülkenin seçilmiş bir devlet başkanına kavuşacağı yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılanların, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü veya tahttan çekilmesi halinde yerine geçecek kişi konusundaki ilk tercihleri de Prens William oldu. Halkın yüzde 35'i Prens William'ı İngiltere Kralı olarak tahtta görmek isterken, yüzde 22'si de Prens Charles yönünde görüş beyan etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth halen 16 ülkenin devlet başkanı

Parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen federatif bir devlet olan Kanada, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı durumunda.

İngiltere dışındaki bu ülkelerde, devlet başkanı yerine Kraliçe'yi temsilen genel valiler görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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