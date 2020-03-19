Kanadalılar, Covid-19 önlemlerine karşı esrar mağazaları önünde kuyruk oluşturuyor
Koronavirüs salgınına karşı evde kalmak isteyen Kanadalılar, sosyal mesafe uygulaması dönemi için esrar stokları yapıyor. Ülkede henüz sokağa çıkmayı kısıtlayan önlemler alınmasa da halk, böyle bir duruma hazırlık için esrar mağazaları önünde kuyruk oluşturuyor
19.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:28
Koronavirüs salgınına karşı evde kalmak isteyen Kanadalılar, sosyal mesafe uygulaması dönemi için esrar stokları yapıyor. Ülkede henüz sokağa çıkmayı kısıtlayan önlemler alınmasa da halk, böyle bir duruma hazırlık için esrar mağazaları önünde kuyruk oluşturuyor.
Kuyrukta bekleyenlerden bazıları, esrarı stres atmak için kullandığını ifade ederken diğerleri düzenli olarak içtiğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com