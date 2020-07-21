Kanadalı TIR sürücüleri Kovid-19 yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanadalı TIR sürücüleri Kovid-19 yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor

Kanada ekonomisinin önemli sektörlerinden olan TIR taşımacılığında sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'ye gitmek istemedikleri bildirildi.

Kanadalı TIR sürücüleri Kovid-19 yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor
21.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:09

Kanada ekonomisinin önemli sektörlerinden olan TIR taşımacılığında sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'ye gitmek istemedikleri bildirildi.

Ülkedeki 4 bin 500 TIR şirketinin çatı kuruluşu olan Kanada Kamyoncular İttifakının sözcüsü Marco Beghet, TIR şoförlerinin ABD'de artışı süren Kovid-19 vakalarından endişe duyduklarını belirtti.

Beghet, "Sanayimiz, eşi görülmemiş zamanlarda Kanadalıların ihtiyaç duyduğu temel ürünleri sunmaya devam ederken, çalışanlarını korumak için sektörümüz büyük çaba sarf etti. Ancak, ek önlemlere rağmen, bazı sürücüler ABD'nin halen güvensiz olduğunu düşünüyor ve bundan kaçınmak için ABD'ye gitmek istemiyor." dedi.

Kanadalıların gıda güvenliği tırların seferlerine bağlı

Kanada iş gücünün yüzde 3,5'ini oluşturan ve sayıları 650 bini geçen TIR sürücüleri, Kanada ekonomisinin ihtiyacı olan ham maddelerden gıda arzına kadar birçok önemli malın teminini sağlıyor.

Ülkede her yıl tüketilen meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 65'ini ithal eden Kanada, bunun büyük çoğunluğunu doğrudan ABD ve Meksika'dan TIR'larla taşıyor.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, her gün yaklaşık 30 bin TIR, Kanada-ABD sınırını geçerek tahmini 1 milyar dolar değerinde mal taşıyor. Kanada, ülkeye giren herkes için uyguladığı 14 günlük karantina kurallarından TIR sürücülerini muaf tutuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Güncel
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Erkek Başakşehir Üniversite
Şu an buradasınız: Kanadalı TIR sürücüleri Kovid-19 yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 23:32:26. #1.15#
title