Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı - Haberler
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Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, ilk ATP şampiyonluğuna Hollanda'da ulaştı

2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.

2022 ABN Amro Dünya Tenis Şampiyonası finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Felix Auger-Aliassime, şampiyon oldu.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas ile dünya 9 numarası Kanadalı Auger-Aliassime karşılaştı.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Felix Auger-Aliassime, kariyerinde ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Rotterdam, Hollanda, Şampiyon, Tenis, Spor, Haberler

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