Kanadalı Sürücüler Yol Ortasındaki Geyikleri Rahatsız Etmemek İçin Yarım Saat Bekledi

Yol ortasında yavrularını emziren geyiği gören Kanadalı sürücüler, geyikleri rahatsız etmemek hiçbir müdahalede bulunmayıp geyiklerin arkasında trafik oluşturdular. Yarım saat yolda bekleyen Kanadalı sürücüler, geyiklerin ormana gitmesinin ardından yollarına devam etti.

TÜRKİYE'DE OLSA NE OLURDU SORULARI AKILLARA GELDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüye Türk kullanıcılarda yorum yaptı. Türk kullanıcılar 'acaba Türkiye'de olsa geyikler nasıl bir müdahaleye maruz kalırdı' sorularını akıllara getirdi.