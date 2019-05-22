Kanadalı Siyasetçi Ördüğü Kaşkolla Kanıtladı: Belediye Meclisinde Erkekler Daha Çok Konuşuyor

Kanada'nın Montreal kentinde belediye meclisi üyesi Sue Montgomery, toplantılarda erkek politikacıların demeçleri sırasında kırmızı iplikle, kadın politikacılar konuşurken ise yeşil iplikle bir atkı ördü. Meclisteki oturumun ardından kaşkolün yaklaşık yüzde 90'ının kırmızı renkte olduğu görüldü. Kanadalı siyasetçi, belediye meclisindeki erkeklerin çok konuştuğunu nasıl kanıtladığını euronews'a anlattı.

31 kadın ve 34 erkek üyesi olan kent meclisinde cinsiyet dağılımının hemen hemen eşit olduğunu belirten Montgomery'e göre sorun sadece erkeklerin çok konuşması: "Birçoğumuz bu durumdan rahatsız oluyoruz çünkü toplantıyı bir an önce bitirip işimize dönmek istiyoruz. Fakat bazı erkekler aynı şeyleri tekrar ve tekrar anlatıyor." Euronews.com'da Görüntüle