Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi
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Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi Yamaç Paraşütçüsü: "Sorry" (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" Çiftçi: "Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya.

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Yamaç Paraşütçüsü: "Sorry" (Üzgünüm). Acil iniş yaptım"

Çiftçi: "Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya"

BURDUR - Burdur'da bir çiftçinin, tarlasına inen Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsüyle diyalogları, izleyenleri gülme krizine soktu. Burdur şivesiyle paraşütçüyle konuşan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Ekili alanda paraşütçüyü gören Öz ise, ilk başta neye uğradığını şaşırdı ardından paraşütçünün yanına giderek cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile az Türkçesi bulunan paraşütçünün diyalogları ise güldürdü.

"Sory Sory diyorsun da niye iniyorsun"

Öz'ün "Ne yapıyorsun. Nerelisin sen. Yabancı bu her halde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun" sözlerine, Kanadalı Yamaç Paraşütçüsü, az Türkçesiyle "Sorry" (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, "Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin" dedi.

"Alman çikolatası ver"

Ardından bölgeye paraşütçünün arkadaşlarının geldiğini gören Öz, "Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. Bana bir şey etmezler dimi? 2 bin lira borcun var, yoksa Alman çikolatası ver" sözleri izleyenleri güldürdü.

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi
Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi
Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi
Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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