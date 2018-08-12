Kanadalı Müslümanlardan Suudi Arabistan'ın Hac Politikalarını Protesto

Kanada'da yaşayan Müslümanlar, Suudi Arabistan'ın dış politikalarına göre bazı ülkelerin vatandaşlarının hac ibadetlerini gerçekleştirmek üzere ülkeye girişlerini yasaklamasını protesto etti.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanadalı Müslümanlar, Suudi Arabistan'ın hac politikalarını protesto etti. Onlarca Kanadalı Müslüman Suudi Arabistan'ın Katar, Suriye Yemen gibi ülkelerin vatandaşlarının hac ibadetlerini gerçekleştirmek üzere ülkeye girişlerini engellemesini eleştirdi. Mekke ve Medine'nin yalnızca Suudi Arabistan'a değil tüm Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan protestocular, Suudi hükümetinin bu uygulamayı derhal kaldırması gerektiğini belirtti.

Hac ve umre ibadetinden mahrum bırakılan Müslümanları destekleyen göstericiler, üzerinde "Mekke Medine Suudi Arabistan'ın özel mülkü değildir" yazılı dövizler taşıyarak, bu ibadetin siyasi sorunlardan uzaklaştırılmasını istedi. - OTTAWA