Kanadalı Müslüman işçi lideri senatör olarak atandı
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Kanadalı Müslüman işçi lideri senatör olarak atandı

Kanadalı Müslüman işçi lideri senatör olarak atandı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanadalı Müslüman işçi lideri Hasan Yusuf, Başbakan Justin Trudeau tarafından senatör olarak atandı.

Kanadalı Müslüman işçi lideri Hasan Yusuf, Başbakan Justin Trudeau tarafından senatör olarak atandı.

Trudeau, 105 sandalyeli Senatoya hükümet kontenjanında açık bulunan 3 üyelik için atama yaptığını duyurdu.

Ontario eyaleti adına Hasan Yusuf'u atayan Trudeau, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Yusuf, Kanada'nın en deneyimli işçi liderlerinden biridir ve Kanada'nın sendikal hareketine liderlik eden ilk beyaz olmayan kişidir. Kısa süre önce Kanada İşçi Kongresi Başkanı olarak ikinci dönemini tamamladı. Aynı zamanda 21 ülkede 55 milyondan fazla işçiyi temsil eden uluslararası bir örgüt olan Amerika Sendikalar Konfederasyonunun da eski başkanıdır. Yusuf, iki üniversiteden çok sayıda liderlik ödülü ve fahri doktora almıştır."

Trudeau, Yüksek Mahkemeye de ilk kez bir Müslüman yargıç atamıştı

Trudeau, 17 Haziran 2021'de Yüksek Mahkeme hakimliğine, tarihte ilk kez bir Müslüman'ı atamıştı.

Hakim Mahmud Jamal, Kanada'nın anayasa mahkemesi olarak da bilinen en üst mahkemedeki görevine 1 Temmuz'da başlayacak.

Başbakan Trudeau'nun her iki atamayı da London kentinde bir Müslüman aileyi hedef alan terör saldırısı sonrası yapması dikkati çekiyor.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran gecesi, aracını kaldırımda yürüyen 5 kişilik ailenin üzerine süren kamyonet sürücüsü, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, Salman Afzaal'ın 44 yaşındaki eşi Madiha ve 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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