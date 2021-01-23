Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla kayarken görüntülendi
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Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla kayarken görüntülendi

23.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:06
Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla kayarken görüntülendi

Kanada'da yaşayan Brydon Gibson, ot düzeltme makinesinin motoru ile bisiklet fren kolunu kullanarak itiş gücü sağlayan sırt çantası icat etti.

Kanada'da yaşayan Brydon Gibson, ot düzeltme makinesinin motoru ile bisiklet fren kolunu kullanarak itiş gücü sağlayan sırt çantası icat etti. Gibson, motorlu sırt çantasıyla donan nehir üzerinde kayarken görüntülendi.

Kanadalı  24 yaşındaki mucit Brydon Gibson, ot düzeltme makinesinin motorunu ve bisiklet fren kolunu kullanarak motorlu sırt çantası yaptı. Arkasında pervane olan motorlu sırt çantasıyla Ottowa Nehri'nde kayarken görüntülenen Gibson, saatte 40 kilometre hıza ulaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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