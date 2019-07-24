Kanadalı Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı uzun forvet Kyle Wiltjer'ı renklerine kattı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Türk Telekom, 26 yaşındaki uzun forvet Kyle Wiltjer'ı transfer etti. Başkent ekibiyle sözleşme imzalayan 2,08 metre boyundaki Kanadalı oyuncu, NBA'de Houston Rockets ve Toronto Raptors formalarını da giydi. Olympiakos ile EuroLeague'de mücadele eden Kyle Wiltjer, geçen sezon İspanya'nın Unicaja Malaga ekibinin formasını terletti.

Kaynak: DHA