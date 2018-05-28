Kanadalı Futbolcu Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta Kalıyor
Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson siyah-beyazlı takımda kalıyor.
Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Atiba Hutchinson'ın, kulüple olan sözleşmesi ay sonunda bitecekti.
1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
Kanadalı ön liberoyla yola devam kararı alan Başkan Fikret Orman'ın, 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon eurodan 1 yıllık anlaşma teklif ettiği bildirildi.
Başarılı oyuncunun da Kara Kartal'la yola devam etmeye olumlu baktığı ve geçen sezon aldığı maaşın aynısına olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
YORUMLAR (1)
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HELAL OLSUN OĞLUM GİBİ SEVERİM ATİBAYI PARAYA BAKMAZ KARAKTERLİ TOPCUDURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır