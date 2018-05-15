Kanadalı Futbolcu Atiba, Beşiktaş'a Veda Ediyor
Atiba Hutchinson Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile ayrılık aşmasına geldi.
Atiba Hutchinson 5 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sezon sonunda siyah beyazlılar ile sözleşmesi bitecek olan Atiba, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadı.
Yönetim ile görüşen Kanadalı futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talebinde bulundu. Futbol komitesi ise 35 yaşındaki oyuncuya maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba'nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamdı.
SEZONUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BEŞİKTAŞ KARİYERİNİ NOKTALAYACAK
Bu gelişme üzerine ayrılık kararını yönetime iletten Atiba, sezonunun tamamlanmasının ardından Beşiktaş kariyerini noktalayacak.
2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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AtibaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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seneye kümeye oynarsinizCevap Yaz 1 8 Yayından KaldırANTLY: helal sana veled senin demenle koskoca kulüp kümeye oynucak beyin yaşını senin bu takımın yedeği bile şampiyon olur ligte tff siyaset kurtarmasaydı sizi bjk açık ara şampiyondu gs ye ofsaytan 11 fb ye 10 gol verilmiş bjk 2 gol verilmiş ayrıca quresma 5 maç caner 6 maç ceza aldı birisi cıkıpta kumpas demedi herşey ortada adaletli olun seneye var uygulaması da gelicek görücez sizi fark mı yersiniz ezilirmisiniz görücez bu arada antalyasporluyum gelipte yok tinerci felan demeyin6 Yayından Kaldır
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evet onunla beraber adriano quresma babel oguzhan talisca negredo love lens tosic kesin gidiyor yüksek teklif gelmesi halinde fabri pepe tolgay da satılacak pektemek tolga veli aras yurt içi transferlerinde takas olarak kullanılacak kalması kesin olanlar orkan utku vida gg caner necip medel töre larin ayrıca yurt içinden 3 e yakın oyuncuyla anlaşılmış şuan açıklanmıyor serkan reçberde uzun liste var kasetlerle beraber şenol hocaya anlatılacak 4. olmamız halinde hemen alınacak mitrovic belirsizCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Teşekkürler atibaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır