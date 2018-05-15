Kanadalı Futbolcu Atiba, Beşiktaş'a Veda Ediyor

ANTLY:

helal sana veled senin demenle koskoca kulüp kümeye oynucak beyin yaşını senin bu takımın yedeği bile şampiyon olur ligte tff siyaset kurtarmasaydı sizi bjk açık ara şampiyondu gs ye ofsaytan 11 fb ye 10 gol verilmiş bjk 2 gol verilmiş ayrıca quresma 5 maç caner 6 maç ceza aldı birisi cıkıpta kumpas demedi herşey ortada adaletli olun seneye var uygulaması da gelicek görücez sizi fark mı yersiniz ezilirmisiniz görücez bu arada antalyasporluyum gelipte yok tinerci felan demeyin