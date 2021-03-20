Kanadalı Ermenilerin taşkınlığı tepki çekti
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Kanadalı Ermenilerin taşkınlığı tepki çekti

20.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:48
Kanadalı Ermenilerin taşkınlığı tepki çekti

Kanada'da yaşayan radikal Ermenilerin, Türk ve Azeri toplumuna karşı sergiledikleri taşkınlık, tepkiye neden oldu.

Kanada'da yaşayan radikal Ermenilerin, Türk ve Azeri toplumuna karşı sergiledikleri taşkınlık, tepkiye neden oldu.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, konuşmacı olarak davet edildiği Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Öğrenci Kulüplerinin "Güney Kafkasya" konulu çevrim içi etkinliğinin, Kanada'da yaşayan radikal Ermenilerin baskısı üzerine iptal edilmesine tepki gösterdi.

Büyükelçi Uras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, radikal Ermeni çevrelerin üniversiteye baskısı üzerine alındığı anlaşılan kararın, Kanada'nın evrensel değerler olarak sahip çıktığı düşünce ve ifade özgürlükleriyle çeliştiğine işaret etti.

Uras, "Fanatik Ermeni grupların, Kanada Concordia Üniversitesinde davet edildiğim 'Güney Kafkasya' etkinliğinin iptali için başlattığı tehdit kampanyasında, Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve düzeysiz paylaşımlarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu karalamayla akademik camia ve temel değerler rehin alınmıştır"

Büyükelçi Uras, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve Türk dünyasına yönelik zehirli bir nefretten ve İslamofobi'den beslenen bu çarpık zihniyet, Kanadalı üniversite öğrencilerinin diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında yeni ve farklı perspektifler edinebileceği bir etkinliğe dahi tahammül edememiştir. Bu karalamayla akademik camia ve temel değerler rehin alınmıştır. Kanada'daki fanatik Ermeni gruplar, maalesef bu iflah olmaz, irrasyonel zihin yapısıyla hareket etmektedir."

Uras, yaşananları, "Kanada'da ifade özgürlüğü ve insan hakları için üzücü bir gün" olarak değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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