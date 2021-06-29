Kanadalı bilim insanları ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanadalı bilim insanları ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyor

Kanadalı bilim insanları ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Teknoloji

Kanada'nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinden bir bilim ekibi, aşı ve ilaçların ağız içine yapıştırıldıklarında eriyen bantlarla vücuda alınmasını sağlayacak yeni bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kanada'nın Hamilton kentindeki McMaster Üniversitesinden bir bilim ekibi, aşı ve ilaçların ağız içine yapıştırıldıklarında eriyen bantlarla vücuda alınmasını sağlayacak yeni bir çalışma gerçekleştiriyor.

CBC'de yer alan haberde, McMaster Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümünden Prof. Alex Adronov başkanlığındaki bilim ekibinin, bir biyoteknoloji firması ile aşıların ağızda eriyen ince şerit yoluyla alınması üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Haberde görüşlerini açıklayan Prof. Adronov, pek çok insanın iğne olmayı sevmediğini belirterek, "Bu yüzden oral aşının bariz bir avantajı var. Yani yapmaya çalıştığımız şey, aşı bileşenlerinin iğne yoluyla kola verilmesinden ziyade, ağızdan ve hızlı çözünebilir bir film ile verilmesini denemek istiyoruz." dedi.

Hayvanlar üzerindeki ilk denemelerde olumlu sonuç alındı

Çalışmanın erken keşif aşamasında olduklarını söyleyen Adronov, protein yüklü şeritler üretebileceklerini gördüklerini ifade etti.

Adronov, "Ekibimiz, hayvanların bu şekilde ilettiğimiz model proteine ??karşı antikorlar geliştirebildiklerine dair olumlu sonuçlar gösteren ilk hayvan çalışmasını tamamladı. Şimdi bu başak proteine ??karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturamayacağımızı görmek için Kovid-19 başak proteinini bu şeritlere yerleştireceğimiz ikinci bir hayvan çalışması turu için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmada yer alan Kanadalı biyoteknoloji firmasının CEO'su Mark Upsdell de yaptığı açıklamada, halen Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılan Pfizer ve Moderna gibi aşıların her zaman sıfırın altında 15 ila 80 santigrat derece arasındaki soğuk zincirde kalması gerektiğini hatırlattı.

"Aşıları bir zarfla bile göndermek mümkün olacak"

Bunun karmaşık bir dondurucu tedarik zincirine ve sıcaklık kontrollü nakliye yöntemlerine ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini ifade eden Mark Upsdell, şunları kaydetti:

"Ekibimiz proteinleri 40 santigrat derecede stabilize edebildi. Bu da oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu önemli bir atılım. Dünyadaki ülkelerin yüzde 60'ı veya daha fazlası sıcak kuşakta. Kuzey Amerika'da sahip olduğumuz lojistiğe sahip olmayan tüm bu ülkeleri düşününce, aşıların soğuk zincir gerekmeden bu şeritlerle taşınması daha da önemli hale geliyor. Bu aşıları, altyapısı olmayan ülkelere, daha düşük bir maliyetle, hatta bir zarfla bile göndermek mümkün olacak. Taşıma maliyetleri de çok ama çok düşecek."

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) ve Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyinin (NSERC) desteğiyle gerçekleştirilen araştırma tamamlandığında, bazı ilaç ve aşıların ağızda eriyen bantlarla alınması hayata geçmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Şener Şen Acun Ilıcalı Halit Ergenç
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanadalı bilim insanları ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 03:19:11. #1.16#

title