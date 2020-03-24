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Kanadalı Astronottan Evde Zaman Geçirme İpuçları

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylarını geçiren Kanadalı astronot Chris Hadfield, yalnız başınıza kaldığınızda yapabileceklerinizi anlattı.

24.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Kanadalı Astronottan Evde Zaman Geçirme İpuçları

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylarını geçiren Kanadalı astronot Chris Hadfield, yalnız başınıza kaldığınızda yapabileceklerinizi anlattı. Kendinizi izole ettiğinizde nasıl verimli olabileceğinizi, neler yapabileceğinizi anlatan astronot, ilginç bilgiler paylaştı.

Dünyanın her ülkesinde binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi verirlerken, milyonlarca insan ise kendilerini korumak adına evlerine kapanmış durumdalar. Evden çalışma oranları büyük oranda artarken, bu kadar uzun süre evden çıkmayan insanlar, ne yapacaklarını şaşırmış haldeler. Bu sebeple konu hakkında tecrübesi olan birçok insan, evde kaldığımızda yapabileceklerimize dair bizlere ipuçları veriyorlar. Artık herkesin bildiği üzere yeni tip koronavirüs COVID-19'dan korunmanın başat yollarından bir tanesi sosyal mesafeyi korumak. Diğer insanlarla aranıza yeterli mesafe koymak, hem sizi hem de toplumu önemli ölçüde koruyor. Yine de çok uzun süre evde kalmak, çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Bunun farkında olan Kanadalı astronot Chris Hadfield, kişisel YouTube kanalı üzerinden yalnız başınıza kaldığınızda yapabileceklerinizden bahsetti.

Kanadalı Astronottan Tavsiyeler

Beş ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda zaman geçiren ve çoğu zaman yalnız kalan astronot, videosuna durumdan bahsederek başladı. Hayatımıza panik yapmadan devam etmemiz gerektiğini söyleyen Hadfield, tuvalet kağıdı depolamanın çözüm olmayacağını hatırlattı. Yaşananların sakince karşılanması gerektiğini ve doğru adımların atılması gerektiğini aktaran astronot, insnaları sakin olmaya çağırdı.

Chris Hadfield'ın verdiği en önemli tavsiye ise kendimize bir hedef belirlememiz gerektiği oldu. Evden çalışırken yapmak istediğiniz hedefleri doğru seçmenin, işe odaklanmanızı sağlayacağını aktaran astronot, iş dışında kalan kısımlarda da hedefler koymanız gerektiğini aktardı. Şu kitapları bitireceğim, bu filmleri izleyeceğim ya da şunları dinleyeceğim gibi hedeflerin belirlenmesi ile odaklanmanızın artacağını kaydeden ünlü isim, yeni bir dil öğrenmenin, başka bir projeye başlamanın ya da yeni şeyler öğrenmenin tam zamanı olduğunu aktardı.

Kaynak: Tamindir

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