Kanadalı Arkeologdan Başkan Savaş'a ziyaret

Toronto Üniversitesi Yakın ve Uzak Doğu Medeniyetleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Timothy Harrison, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Reyhanlı'daki Tayinat Höyüğü'nde yaptığı kazılarda, aralarında Kral Şuppiluliuam'nın da yer aldığı çok sayıda eseri gün yüzüne çıkaran Harrison, çalışmalara destek veren Başkan Savaş'a teşekkür etti.

Başkan Savaş, tarihe ışık tutacak eserleri insanlığa kazandıran Kanadalı arkeoloğun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak kazı bölgesinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bilimin emrindeyiz. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, Uğur Mumcu battı çıktı alanındaki çalışmalarda bulunan ve 5. yüzyıla ait olduğu bilinen şapeli Antakya-Defne bölgesindeki EXPO alanındaki Arkeopark'ta sergileyeceklerini konuğuyla paylaştı.

EXPO alanını ziyaret ederek şapeli görmek istediğini söyleyen Harrison, EXPO 2021 Hatay'a katkı sunmak adına çalışma yapabileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Timothy Harrison bölgeyle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı ve içinde farklı makalelerin olduğu kitabı Başkan Lütfü Savaş'a hediye etti.

Kaynak: Bültenler