Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı. Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı halter ulusal şampiyonu olarak ABD'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. Halterden önce cimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek, "Halter yapmaya başlayan yeni çocukların beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğumun yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.

Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Metin Oktay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:48:46. #1.16#

title