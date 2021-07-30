Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor
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Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor

Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 11 madalya kazanan Kanada, bu madalyaların tamamını kadın sporcularıyla aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 11 madalya kazanan Kanada, bu madalyaların tamamını kadın sporcularıyla aldı.

Oyunlarda üçer altın ve gümüşle ile 5 bronz madalya kazanan Kanada kadın sporcularıyla başarılı oldu.

Kanadalı kadın sporcular halter, kürek, yüzme, atlama, judo, softball branşlarında madalya kazandı.

Bu arada Azerbaycan da oyunlardaki ilk madalyasını kadın sporcuyla elde etti. Azerbaycanlı judocu Iryna Kindzerska, +78 kiloda bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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