Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı
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Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı

Kanada'yı kasırga vurdu: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın Barrie bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırgada 8 kişi yaralandı, onlarca ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kanada'nın Barrie bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırgada 8 kişi yaralandı, onlarca ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kanada'nın Barrie bölgesini kasırga vurdu. Ağaçları yerinden söken kasırga nedeniyle 20 evin hasar gördüğünü kaydeden yetkililer, bazı evlerin de çatılarının da uçtuğunu dile getirdi. Onlarca evin kullanılamaz hale geldiği bölgede 8 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar tedavi altına alındı. Kasırganın 10-15 dakika aralığında ciddi tahribatlara neden olduğu bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

Barrie Polis Sözcüsü Peter Leon kopan elektrik hatları nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Peter Leon, "Maalesef bazı yerler, bir savaş bölgesini andırıyor. Hasar felaket derecede, önemli ve büyük" dedi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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