Kanada'yı kasırga vurdu
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Kanada'yı kasırga vurdu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde çıkan kasırga kentte hayatı felç etti.

Kanada'yı kasırga vurdu
06.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:24
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde çıkan kasırga kentte hayatı felç etti. Saatte 120 km'den fazla hızla esen kasırga kentte paniğe neden oldu.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde meydana gelen kasırga paniğe neden oldu. Saatte 120 km'den fazla hızla esen kasırganın görüş mesafesini sıfıra indirdiği ifade edildi. Lafleche kasabasında kamp yapan Kassi McCabe adlı kişinin verdiği ifadeye göre, kimsenin panik içinde görünmediğini ancak, ortalığı biranda toz bulutlarının kapladığı ifade edildi. Callum Strubel adlı kişi de 'Çok büyük bir kasırga vardı, sonra bir süre kayboldu ve iki kez daha ortaya çıktı' dedi.4 KENT İÇİN KASIRGA UYARISIKanada hükümetine bağlı Çevre ve İklim Değişikliği bölümü Environment Canada, öğleden sonra, Swift Canada, Shaunavon, Maple Creek ve Cypress Hills çevresindeki bölgeler için kasırga uyarısında bulundu. Yetkililer, fırtınanın golf topu büyüklüğünde olduğunu ve saatte 120 kilometreden daha şiddetli esmeye başladığını bildirdi. Kanada meteoroloji uzmanı Alysa Pederson, söz konusu bölgelerde yaşayanların evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

 


- Kara

Kaynak: DHA

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