Kanada yerlileri 2030 Kış Olimpiyatları'nı düzenlemek istiyor

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki First Nation yerlileri, 2030 Kış Olimpiyatları'nı düzenlemeye talip oldu.

Eyalette yaşayan dört First Nation yerli kabilesi, Vancouver ve Whistler belediyeleriyle birlikte 2030 Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmanın fizibilite araştırması için Kanada Olimpiyat ve Paralimpik komiteleriyle bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, eyalette yaşayan Lil'wat, Musqueam, Squamish ve Tsleil-Waututh First Nation yerlileri ile Vancouver ve Whistler belediyeleri, 2030 Kış Olimpiyatları'nı düzenleme konusunda ortak bir fizibilite çalışması yapacak.

Süreç sonunda, Kanada Olimpiyat Komitesince olimpiyatların British Columbia'da düzenlenmesi için başvuru yapılacak ve düzenleme komitesinde dört First Nation Yerli Kabilesi temsilcileri olacak.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Lil'wat Kabilesi Şefi Dean Nelson, "Bizleri kucaklayan ve içine alan bir olimpiyat oyunları teklifi çığır açıcı olacak. Bu oyunların yerliler için bir sosyal inovasyon ve itici güç olma potansiyeli var. Bu potansiyelin gerçekleştirilebileceği birçok yolu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Musqueam Kabilesi Şefi Wayne Sparrow da anlaşmaya ilişkin, "Yerlilerin liderliğindeki oyunların nasıl gözükeceğini belirlemenin henüz başındayız, ancak iş birliği ve karşılıklı saygı yoluyla tüm topluluklarımız için benzersiz bir olimpiyat mirası yaratma fırsatına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma sonrası bir grup uzman, British Columbia eyaletinde gelecekteki kış oyunlarına ev sahipliği yapmanın fizibilitesi için gerekli araştırma ve teknik değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirildi.

Sürecin fizibilite ve ilk konsept aşamasını takiben, potansiyel bir 2030 Olimpiyat Oyunları teklifi aşamasına gelinirse Kanada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne resmi başvuruda bulunacak.

Kanada, ilki 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları, ikincisi 1988 Calgary Kış Olimpiyatları ve sonuncusu da 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları olmak üzere bugüne kadar olimpiyat oyunlarına üç kez ev sahipliği yaptı.